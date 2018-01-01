Сборная России ни разу не проигрывала США в четвертьфинале МЧМ

Сборная России завершила групповой этап молодёжного чемпионата мира поражением в матче со Швецией (3:4 Б) и заняла третье место в своём квинтете, набрав семь очков. В четвертьфинале нашим соперником станет сборная США, которая в своей группе заняла второе место. Встреча начнётся 3 января в 04:00 мск.
Сборные России и США трижды встречались в четвертьфиналах молодёжных первенств, и наша команда не проиграла ни один из этих матчей.
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|МЧМ
|Счёт
|МЧМ-2002
|6:1
|МЧМ-2014
|5:3
|МЧМ-2015
|3:2
Россия и США нашли друг друга. Кто и с кем сыграет в 1/4 финала МЧМ
Всё что нужно знать о четвертьфиналах по состоянию на 1 января 2018 года.