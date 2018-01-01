Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Сборная России ни разу не проигрывала США в четвертьфинале МЧМ

Хоккей

Сборная России завершила групповой этап молодёжного чемпионата мира поражением в матче со Швецией (3:4 Б) и заняла третье место в своём квинтете, набрав семь очков. В четвертьфинале нашим соперником станет сборная США, которая в своей группе заняла второе место. Встреча начнётся 3 января в 04:00 мск.

Сборные России и США трижды встречались в четвертьфиналах молодёжных первенств, и наша команда не проиграла ни один из этих матчей.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

МЧМСчёт
МЧМ-20026:1
МЧМ-20145:3
МЧМ-20153:2
Россия и США нашли друг друга. Кто и с кем сыграет в 1/4 финала МЧМ
Всё что нужно знать о четвертьфиналах по состоянию на 1 января 2018 года.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент