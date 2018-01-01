АХЛ: Свечников забросил за две игры больше, чем за первые 27 матчей сезона

Нападающий «Гранд-Рэпидс Гриффинс» Евгений Свечников оформил дубль в игре c «Милуоки Адмиралз» (4:3).

Свечников нанёс четыре броска по воротам и стал первой звездой матча. Российский хоккеист закончил игру с показателем полезности "+1".



В предыдущем матче 21-летний форвард прервал свою 19-матчевую серию без заброшенных шайб. Таким образом, Свечников за последние две игры забросил три шайбы, тогда как за первые 27 игр сезона российский нападающий забросил всего две шайбы.

Всего на счету Свечникова 8 (5+3) очков за результативность в 29 играх.

Обзор матча можно посмотреть в "твиттере" клуба.

«Гранд-Рэпидс Гриффинс» является фарм-клубом «Детройт Ред Уингз».