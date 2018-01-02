Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Рейнджерс» в овертайме победили «Баффало» в матче «Зимней классики»

Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» вырвал победу у «Баффало Сэйбрз» в матче «Зимней классики» в рамках регулярного сезона НХЛ. Матч проходил в Нью-Йорке на бейсбольном стадионе «Сити-Филд».

«Зимняя классика»: зафиксирована вторая по минимуму температура проведения матча

«Рейнджерс» выиграли первый период матча со счётом 2:0 — отличились Пол Кэри (5-я минута) и Михаэль Грабнер (9). Во втором периоде нападающий «клинков» Сэм Райнхарт реализовал большинство и сократил разницу в счёте (21). В начале третьего периода финский защитник «Баффало» Расмус Ристолайнен счёт в матче сравнял, поразив ворота голкипера «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста броском от синей линии (41). Победу хозяевам принёс Джей Ти Миллер, добивший шайбу в ворота после броска Кевина Шаттенкирка (63). Победная шайба была заброшена в формате «4 на 3».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2018, понедельник. 21:25 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2 : 3
0:2, 1:0, 1:0, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Кэри (Фаст, Нивс) – 04:09 (5x5), 0:2 – Грабнер (Хейз, Миллер) – 08:20 (5x5), 1:2 – Райнхарт (Ристолайнен, Окпосо) – 20:56 (5x4), 2:2 – Ристолайнен (О'Райлли, Окпосо) – 40:27 (5x5), 2:3 – Миллер (Шаттенкирк, Цуккарелло) – 62:43 (4x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент