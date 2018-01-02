«Рейнджерс» в овертайме победили «Баффало» в матче «Зимней классики»

«Нью-Йорк Рейнджерс» вырвал победу у «Баффало Сэйбрз» в матче «Зимней классики» в рамках регулярного сезона НХЛ. Матч проходил в Нью-Йорке на бейсбольном стадионе «Сити-Филд».

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«Рейнджерс» выиграли первый период матча со счётом 2:0 — отличились Пол Кэри (5-я минута) и Михаэль Грабнер (9). Во втором периоде нападающий «клинков» Сэм Райнхарт реализовал большинство и сократил разницу в счёте (21). В начале третьего периода финский защитник «Баффало» Расмус Ристолайнен счёт в матче сравнял, поразив ворота голкипера «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста броском от синей линии (41). Победу хозяевам принёс Джей Ти Миллер, добивший шайбу в ворота после броска Кевина Шаттенкирка (63). Победная шайба была заброшена в формате «4 на 3».