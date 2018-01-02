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«Монреаль» хочет обменять Макса Пачьоретти

Хоккей

«Монреаль Канадиенс» пытается обменять капитана команды Макса Пачьоретти, сообщает Sportsnet.

«Мы знаем, что генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен активно пытается обменять Макса Пачьоретти. Окончательная сделка может включать драфт-пики и проспектов, но главная задача Бержевена – получить элитного снайпера, желательно младше Пачьоретти.

Мы знаем, как много времени потребовалось Джо Сакику, чтобы обменять Мэтта Дюшейна. Уверен, что если Бержевен к дедлайну не получит то, что хочет, то он захочет подождать со сделкой до драфта», — сказал инсайдер портала Ник Кипреос.

29-летний Пачьоретти в этом сезоне набрал 20 (8+12) очков в 39 играх при показателе полезности «-13».

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