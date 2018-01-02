Тренер Дании U20: Брагин повлиял на отношение датских игроков к тренировкам

Главный тренер молодёжной сборной Дании Олаф Эллер поделился воспоминаниями о том, как играл в датском клубе «Рёдовре» с нынешним главным тренером молодёжной сборной России Валерием Брагиным.



«Он очень серьёзно повлиял на наше отношение к тренировочному процессу. Датские хоккеисты никогда не катались по утрам. Они считали, что должны проводить только вечерние тренировки. Просто толкали ворота с одной половины площадки на другую и верили, что на занятиях нужно работать ногами, наращивая мышцы. Брагин дал нам урок, как правильно тренироваться, вести себя на льду. Ещё на выставочных предсезонных матчах Валерий заставлял нас сразу идти в драку после любого инцидента с участием соперников. Это привело к тому, что противники нас боялись, и наши лучшие хоккеисты всегда избегали стычек, могли играть в контроль шайбы и не обращать внимания на внешнее сопротивление. Такая манера была прорывом для чемпионата Дании. Уже позднее остальные команды стали её применять, что привело к росту уровня борьбы внутри первенства», — цитируют Эллера «Известия».