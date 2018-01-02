Тренер сборной США: у России будут игроки с именем, но на ОИ не будет фаворита

Главный тренер сборной США Тони Гранато считает, что собрал конкурентоспособный состав на Олимпиаду.
«Люди не знакомы с нашими игроками, но, думаю, болельщики быстро их узнают, потому что за ними здорово наблюдать. У нас конкурентоспособная команда. У России будет несколько игроков с именем, но ожидается, что на этом турнире не будет однозначного фаворита. Просто нужно показать свой лучший хоккей, задача тренеров – добиться этого. Мы знаем, что наши молодые хоккеисты могут играть на этом уровне. Посмотрите на Остона Мэттьюса в НХЛ. У нас талантливая молодёжь, и мы долго обсуждали кандидатуры, прежде чем приняли решение», — цитирует Гранато USA Today.
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