ХК «Сочи» вернул нападающего Акмальдинова из ВХЛ

ХК «Сочи» вызвал из расположения «Дизеля» нападающего Александра Акмальдинова, куда он был отправлен 9 декабря для получения игровой практики.



В ВХЛ 23-летний форвард провёл семь матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал три передачи при показателе полезности «+3».



Акмальдинов перешёл в «Сочи» из «Югры» в этом сезоне. Всего в регулярном чемпионате КХЛ он принял участие в 10 матчах, набрав 1 (0+1) очко.

Следующий матч «Сочи» проведёт 4 января на домашней площадке, соперником станет «Северсталь».