Лидстрём: Далин впечатляет, я в его возрасте не показывал такой взрослой игры

Олимпийский чемпион, четырёхкратный обладатель кубка Стэнли шведский защитник Никлас Лидстрём поделился мнением о 17-летнем защитнике молодёжной сборной Швеции и фаворите драфта НХЛ 2018 года Расмусе Далине. На МЧМ-2018 хоккеист уже набрал 6 (0+6) очков в четырёх матчах.



«Я невероятно впечатлён Расмусом. Я в его возрасте не показывал такой взрослой игры и смелости. Большинство молодых игроков осторожны и часто боятся делать ошибки. Он способен на многое, здорово читает игру и обладает хорошими габаритами. Он особенный игрок», — цитирует Лидстрёма Expressen.

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