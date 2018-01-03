«Коламбус» добыл волевую победу над «Далласом», на счету Бобровского 21 сейв

«Даллас Старз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Все голы были забиты в третьем периоде. На 41-й минуте Джон Клингберг вывел «Даллас» вперёд. На 45-й Оливер Бьёркстранд счёт сравнял, а на 47-й он же принёс «Блю Джекетс» победу.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 21 из 22 бросков по своим воротам. Для российского вратаря эта победа стала 200-й в НХЛ. Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин провёл на льду 20 минут 12 секунд, форвард «Старз» Александр Радулов отыграл 18 минут 53 секунды. «Коламбус» прервал свою трёхматчевую серию поражений.