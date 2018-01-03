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Брагин — о поражении от США: при счёте 2:2 надо было забивать нам, а не им

Хоккей

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение от США в четвертьфинале чемпионата мира (2:4).

«Надо было забивать нам, а не им. Хотя шансы у нас были – в пустые ворота забивать. Но это хоккей – они забили, мы нет при счёте 2:2.

В первом периоде мы предупреждали, что США очень мощно начинает, во всех матчах так было. В этой двадцатиминутке у них было преимущество. Но во втором периоде где-то и мы владели инициативой, третий получился равным до пропущенной шайбы.

В третьем периоде мы вытащили из сборной максимум? В этом и заключается наша работа – вытащить максимум из каждого хоккеиста в нужный момент. В таких матчах из четырёх шансов один надо забивать всегда», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.

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«Молодёжка» проиграла американцам и впервые с 2010 года не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира.
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