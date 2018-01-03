Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский одержал 200-ю победу в НХЛ.



Он помог своей команде обыграть «Даллас Старз» со счётом 2:1, отразив 21 бросок.



Бобровский выступает в НХЛ с сезона-2010/11 и провёл за это время 363 матча в регулярных чемпионатах с процентом отражённых бросков 92 и коэффициентом надёжности 2,45. Бобровский дважды выигрывал «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю НХЛ — и является единственным обладателем этого трофея среди российских голкиперов.

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