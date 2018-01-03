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Мартемьянов: претензий по самоотдаче к игрокам «Амура» нет, хоккей был равным

Хоккей

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от матча с «Сибирью» (2:3 Б).

«Поздравляю соперника с трудовой победой. Возможно, сегодня была борьба за шесть очков, близко к зоне плей-офф. Хотел бы отметить хорошую игру вратаря «Сибири».У нас были моменты, но где-то, к сожалению, не хватило концентрации реализовать.

По самоотдаче, по выполнению игрового задания к парням претензий нет. Игра была равная, возможно, до гола. В третьем периоде немного перестроились в плане атакующих действий – стали больше от обороны играть. Взяли одно очко, но как есть, так и есть», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Амур» проиграл «Сибири» по буллитам, но сохранил место в зоне плей-офф
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