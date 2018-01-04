Патрик Кейн вышел на 2-е место в истории «Чикаго» по очкам за первые 11 сезонов

«Чикаго Блэкхоукс» одержал уверенную победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой «Чикаго» со счётом 5:2.

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн в этой игре набрал 2 (1+1) очка за результативность. Кейн, проводящий 11-й сезон в лиге, набрал свой 792-й балл в НХЛ. Все свои очки он заработал, будучи игроком «Блэкхоукс». Американский форвард вышел на второе место в истории клуба по очкам за первые 11 сезонов, опередив Бобби Халла (790). На первом месте списка располагается Денис Савар (1013), на четвёртом месте — Стив Лармер (779).

В этом сезоне Кейн набрал 40 (17+23) очков в 39 матчах при показателе полезности «0».

Видео гола Кейна можно посмотреть на официальном сайте лиги.