АХЛ: Евгений Свечников впервые с апреля 2017 года набрал очки в 3 матчах подряд

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Гранд-Рэпидс Гриффинс» Евгений Свечников сделал результативную передачу в игре регулярного сезона c «Милуоки Адмиралз» (4:2).

Российский хоккеист не нанёс ни одного броска по воротам и завершил игру с показателем полезности "+1". Текущая результативная серия Свечникова составляет три матча, за которые ему удалось набрать 4 (3+1) очка. Российскому форварду впервые в этом сезоне удалась подобная серия. После первых 27 матчей «регулярки» в активе нападающего было 5 (2+3) баллов.

В последний раз в АХЛ Свечникову удавалось набирать очки в трёх матчах подряд в апреле 2017 года, когда «Гранд-Рэпидс» играл в плей-офф.