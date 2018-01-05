Генмеджер «Барыса»: Сен-Пьер сам захотел перейти в «Адмирал»

Генеральный менеджер «Барыса» Ержан Алдабергенов прокомментировал последние изменения в составе команды, а также ожидание от состава сборной на чемпионате мира в первом дивизионе.

"Кори Тривино официально расторг соглашение с «Барысом» и, согласно договору о сотрудничестве между двумя клубами, должен был отправиться в расположение «Торпедо». Неожиданно он получил приглашение из Германии, после чего решил отправиться в немецкую лигу. Но ввиду официальной договорённости между клубами Тривино вернулся в Усть-Каменогорск и подписал контракт с «Торпедо».

Мартен Сен-Пьер хотел играть в первой пятёрке. Но как мы могли разорвать звено, которое по статистике шло и продолжает идти лидером в лиге? Мартен исправно набирал очки в других игровых сочетаниях, но хотел именно в первое звено. Он сам попросил обмен в «Адмирал», где играл бы в ведущем звене. Так как он является возрастным игроком, ему важно было получить долгосрочный контракт, который он подписал с «Адмиралом» на два года. Мартен остаётся игроком сборной Казахстана. Президент и я говорили с ним, он пообещал участвовать в играх за сборную Казахстана на чемпионате мира.

Что касается другого нашего «сборника» Дастина Бойда, то мы уже говорили, что он намерен продолжить выступление за сборную Казахстана. Дастин не только говорит, но и показывает это – в матчах с «Барысом» в Москве и Астане держал руку на сердце. Во время его краткосрочного визита в Астану летом президент клуба говорил с Дастином по поводу его выступления за сборную и последующего за окончанием контракта с московским «Динамо» возвращения в «Барыс». Дастин пообещал, что его участие за национальную команду на апрельском чемпионате мира будет зависеть от того, как далеко зайдёт его клуб в плей-офф Кубка Гагарина", – цитирует Алдабергенова официальный сайт клуба.