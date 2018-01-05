Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Тампа» проиграла «Монреалю» по буллитам, Кучеров забросил 26-ю шайбу в сезоне

Хоккей

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» позволили соперникам из «Монреаль Канадиенс» прервать свою пятиматчевую серию поражений, уступив со счётом 1:2 в серии буллитов.

Соперники обменялись голами на первой минуте второго периода. Макс Пачьоретти открыл счёт, а следом Никита Кучеров забросил свою 26-ю шайбу в сезоне после передач Стивена Стэмкоса и Виктора Хедмана.

В серии буллитов свои возможности не реализовали Кучеров, Стэмкос и Бренден Пойнт, автором решающего броска в составе канадцев стал Пол Байрон.

26-е взятие ворот Кучерова в текущем чемпионате можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2018, пятница. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2 : 1
0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Пачьоретти – 20:20 (5x5), 1:1 – Кучеров (Стэмкос, Хедман) – 21:04 (5x5), 2:1 – Байрон – 65:00 ( ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент