«Тампа» проиграла «Монреалю» по буллитам, Кучеров забросил 26-ю шайбу в сезоне

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» позволили соперникам из «Монреаль Канадиенс» прервать свою пятиматчевую серию поражений, уступив со счётом 1:2 в серии буллитов.



Соперники обменялись голами на первой минуте второго периода. Макс Пачьоретти открыл счёт, а следом Никита Кучеров забросил свою 26-ю шайбу в сезоне после передач Стивена Стэмкоса и Виктора Хедмана.



В серии буллитов свои возможности не реализовали Кучеров, Стэмкос и Бренден Пойнт, автором решающего броска в составе канадцев стал Пол Байрон.

26-е взятие ворот Кучерова в текущем чемпионате можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.