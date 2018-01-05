Кучеров догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче с «Монреаль Канадиенс», который завершился со счётом 1:2 Б.



Для форварда эта шайба стала 26-й в сезоне, он догнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в гонке снайперов и делит с ним первое место.



Кроме того, Кучеров лидирует в гонке бомбардиров этого сезона, на его счету 57 (26+31) баллов за результативность в 40 матчах.

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Видео гола Кучерова можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.