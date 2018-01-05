Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Кучеров догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ

Хоккей

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в матче с «Монреаль Канадиенс», который завершился со счётом 1:2 Б.

Для форварда эта шайба стала 26-й в сезоне, он догнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в гонке снайперов и делит с ним первое место.

Кроме того, Кучеров лидирует в гонке бомбардиров этого сезона, на его счету 57 (26+31) баллов за результативность в 40 матчах.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео гола Кучерова можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент