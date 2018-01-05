«Торонто» — «Сан-Хосе»: Кадри подрался с Торнтоном и выдрал у него полбороды

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:2 Б.



На старте второго периода нападающий «Торонто» Назем Кадри подрался с Джо Торнтоном. Он держал соперника за бороду, а когда оба игрока упали и их разняли судьи, на льду остался лежать большой клок бороды. Оба хоккеиста были удалены на пять минут. Кадри затем отметился заброшенной шайбой, Торнтон очков не набрал.



Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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