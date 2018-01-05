«Монреаль» — «Тампа»: Василевский остановил выход три в одного

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 1:2 Б.



Во втором периоде три игрока «Монреаля» убежали в контратаку, в защите у «Тампы» остался только Брэйдон Коберн, Крис Куниц пытался вернуться в оборону, догоняя соперников. При входе в зону Филип Дано обменялся передачами с Максом Пачьоретти, а затем бросил по воротам из правого круга вбрасывания, но вратарь «Тампы» Андрей Василевский успел переместиться и поймал шайбу ловушкой.

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