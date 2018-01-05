Иван Проворов признан лучшим игроком матча с «Айлендерс»

«Филадельфия Флайерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:4.



Лучшим игроком матча признан защитник «лётчиков» Иван Проворов. Он оформил дубль и сделал передачу, заблокировал два броска и сделал два хита, провёл на площадке 21 минуту 50 секунд, нанёс четыре броска по воротам и завершил встречу с показателем полезности «+1».



Второй звездой стал форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье, который набрал 2 (1+1) очка, третьей – Трэвис Конечны, забивший победный гол.