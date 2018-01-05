Пачьоретти: Василевский хорош, он один из лучших вратарей в НХЛ, если не лучший

Капитан «Монреаль Канадиенс» Макс Пачьоретти после победы в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 Б) поделился мнением о вратаре соперника Андрее Василевском, который отразил 37 из 38 бросков.



«Боже, он хорош. Это не удивляет. Он один из лучших вратарей в лиге в этом году, если не лучший. И он показал это сегодня.



Когда Василевский не играл в каждом матче, он выглядел как вратарь, который реагирует на броски. Сейчас он доверяет своим габаритам и технике и позволяет шайбе попадать в себя. Это признак уверенного в себе вратаря», — цитирует Пачьоретти Tampa Bay Times.