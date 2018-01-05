«Калгари» отыгрался со счёта 0:2 и вырвал победу у «Лос-Анджелеса»

«Калгари Флэймз» одержал непростую победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев. По ходу матча «короли» выигрывали со счётом 2:0, но не удержали это преимущество.

В составе «Лос-Анджелеса» отличились Дерек Форборт (5-я минута) и дважды — Таннер Пирсон (20, 59). За «Флэймз» голы забили Майкл Ферланд (23), Трой Брауэр (28), Марк Янковски (35) и Шон Монахан (40).

Это вторая подряд победа «Калгари» после серии из трёх поражений.