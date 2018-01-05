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«Калгари» отыгрался со счёта 0:2 и вырвал победу у «Лос-Анджелеса»

Хоккей

«Калгари Флэймз» одержал непростую победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев. По ходу матча «короли» выигрывали со счётом 2:0, но не удержали это преимущество.

В составе «Лос-Анджелеса» отличились Дерек Форборт (5-я минута) и дважды — Таннер Пирсон (20, 59). За «Флэймз» голы забили Майкл Ферланд (23), Трой Брауэр (28), Марк Янковски (35) и Шон Монахан (40).

Это вторая подряд победа «Калгари» после серии из трёх поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2018, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
4 : 3
0:2, 4:0, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 – Форборт (Копитар, Пирсон) – 04:47 (5x5), 0:2 – Пирсон (Браун) – 19:15 (5x5), 1:2 – Ферланд (Годро, Монахан) – 22:34 (5x5), 2:2 – Брауэр (Джиордано, Ткачук) – 27:30 (5x5), 3:2 – Янковски – 34:07 (5x5), 4:2 – Монахан (Годро, Ферланд) – 39:15 (5x5), 4:3 – Пирсон (Даути, Маззин) – 58:29 (6x5)
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