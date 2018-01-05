«Аризона» в ОТ обыграла «Нэшвилл», «Эдмонтон» в серии буллитов одолел «Анахайм»

«Аризона Койотс» вырвал победу у «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. В основное время в составе «Аризоны» отличились Энтони Дюклер и Ник Казинс. За «Предаторз» голы забили Райан Эллис и Крэйг Смит. Победу «Койотс» принёс точный бросок Кристиана Фишера на третьей минуте овертайма. Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин отыграл 20 минут 7 секунд.

В ещё одном матче «Эдмонтон Ойлерз» дома в серии буллитов одолел «Анахайм Дакс» — 2:1. В основное время за «Эдмонтон» шайбу забросил Крис Рассел, за «Анахайм» — Якоб Сильверберг. Решающий буллит в послематчевой серии исполнил Райан Ньюджент-Хопкинс. «Ойлерз» прервали свою серию из четырёх поражений, а «Дакс» проиграли впервые за четыре встречи.