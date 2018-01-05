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«Аризона» в ОТ обыграла «Нэшвилл», «Эдмонтон» в серии буллитов одолел «Анахайм»

Хоккей

«Аризона Койотс» вырвал победу у «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. В основное время в составе «Аризоны» отличились Энтони Дюклер и Ник Казинс. За «Предаторз» голы забили Райан Эллис и Крэйг Смит. Победу «Койотс» принёс точный бросок Кристиана Фишера на третьей минуте овертайма. Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин отыграл 20 минут 7 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2018, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
3 : 2
0:0, 1:1, 1:1, 1:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Дюклер (Мартинук) – 32:41 (5x5), 1:1 – Эллис (Хартнелл, Сиссонс) – 39:51 (5x5), 1:2 – Смит – 40:08 (5x5), 2:2 – Казинс (Демерс, Голигоски) – 57:11 (5x4), 3:2 – Фишер (Чикран) – 62:19 (3x3)

В ещё одном матче «Эдмонтон Ойлерз» дома в серии буллитов одолел «Анахайм Дакс» — 2:1. В основное время за «Эдмонтон» шайбу забросил Крис Рассел, за «Анахайм» — Якоб Сильверберг. Решающий буллит в послематчевой серии исполнил Райан Ньюджент-Хопкинс. «Ойлерз» прервали свою серию из четырёх поражений, а «Дакс» проиграли впервые за четыре встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2018, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2 : 1
0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Рассел (Макдэвид, Лучич) – 31:58 (5x5), 1:1 – Кеслер (Сильверберг, Фаулер) – 40:18 (5x4), 2:1 – Ньюджент-Хопкинс – 65:00 ( ПБ)
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