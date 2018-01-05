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Аболс – о травмах Новотны и Ежова: вероятно, для обоих сезон закончен

Хоккей

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (3:1) и травмы Дениса Ежова и Иржи Новотны.

«До травмы Иржи Новотны на пятой минуте игра была равной, затем, после перестройки звеньев команду как «отрубило». Гол Игоря Скороходова для нас – счастливая случайность — первый раз приехали в зону и сразу забили. Во втором периоде перестроились, играли много в три пятёрки. Очень помог гол в большинстве. В третьем периоде бились, старались не отдать игры сопернику. Хорошо, что в игре, в которой ничего изначально не получалось, нашли способ выиграть – молодцы.

Какова ситуация с Иржи Новотны и Денисом Ежовым? Вероятно, сезон для обоих закончен», — цитирует Аболса пресс-служба клуба.

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Видео травмы Новотны можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Видео травмы Ежова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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