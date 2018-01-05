Никитин — о 7:0: когда счёт стал позволять играть красиво, ЦСКА пользовался этим

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в матче с «Витязем» (7:0).



«Всех — с Новым годом! Сегодня немного фортуна вернулась за прошлый матч (ЦСКА проиграл «Витязю» дома со счётом 1:3. – Прим. «Чемпионата»). Определённое преимущество было в том, что мы уже сыграли серьёзный матч и ребята были в тонусе. А там уже счёт позволял играть красиво, ребята пользовались этим. Хотя в первом периоде при хорошей игре мы могли получить, пропустили три момента «два в одного», но Сорокин подтащил. Готовимся к следующему матчу», — сказал Никитин на пресс-конференции.