Ибрагимов: после ухода Кинэна «Куньлунь» раскрепостился, поменялся рисунок игры

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Ринат Ибрагимов прокомментировал победу в матче с «Югрой» (2:1 ОТ).

«Сегодня была упорная игра с обеих сторон. Было достаточно моментов, но вратари обеих команд сыграли отлично. Для защитника сыграл на ноль. Рад забитой шайбе. «Югра» — немотивированный соперник? Не скажу, что игра была проходная для нас. Но нам нужно было брать очки в этом матче. Не думаю, что череда побед с поражениями с чем-то связана. Где-то, на мой взгляд, не получается. Но мы стараемся играть на победу в каждом матче.

После ухода Майка Кинэна команда раскрепостилась. Кроме того, немного поменялся рисунок игры. Изменилась схема. В этом главное отличие.

Мы настраиваемся на каждую игру, выходим на лёд и бьёмся за победу. У нас хорошая команда, отличный коллектив. Шансы на выход в плей-офф у нас есть, для нас очень важно выйти в восьмёрку Востока. Настрой у игроков позитивный», — сказал Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Магжаном Тулюбаевым.