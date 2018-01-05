CHL готова отпустить своих игроков на Олимпиаду

Канадская хоккейная лига (CHL), в которую входят три главные юниорские лиги Канады, готова отпустить своих игроков на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщил президент лиги Дэвид Бранч.

«Федерация хоккея Канады может рассчитывать на нашу полную поддержку», — цитирует Бранча The Hockey News.

Ранее стало известно, что Канада объявит состав хоккейной сборной 11 января, чтобы успеть провести переговоры с CHL о том, какие игроки будут доступны для участия в Олимпиаде.

Кроме того, издание со ссылкой на вице-комиссара НХЛ Билла Дэйли сообщает, что хоккеисты, выступающие в CHL, но имеющие контракт НХЛ, также смогут попасть в сборную. К таковым относятся игроки молодёжной сборной Канады Виктор Мете и Джордан Кайру.