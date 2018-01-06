Никита Филатов дисквалифицирован на три матча, Вячеслав Основин — на один

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Никита Филатов дисквалифицирован на три матча, форвард «Сибири» Вячеслав Основин — на один, информирует официальный сайт КХЛ.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Нефтехимика» Никиту Филатова наказание по Правилу 536 б (Нарушение правил с использованием колена) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.7. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу. Кроме того, в соответствии с п. 4.3.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ «Наказан вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут)», на Филатова накладывается дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



«В матче «Адмирал» — «Сибирь» нападающий гостей Вячеслав Основин получил третий в сезоне 10-минутный дисциплинарный штраф, поэтому, в соответствии с п. 4.1 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ «Наказан третьим и последующим дисциплинарным штрафом(10 минут) в разных матчах», на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



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