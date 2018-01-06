Орлова — об игре с Канадой: нужно выходить и побеждать, показать красивый хоккей

Защитник женской молодёжной сборной России Алина Орлова поделилась ожиданием перед дебютным матчем чемпионата мира со сборной Канады.



«В команде у всех отличное настроение. Главная мысль перед завтрашней игрой: нужно выходить и побеждать. Посмотреть на нас придёт много болельщиков, на трибуне будет моя мама. Обязательно нужно показать красивый хоккей, мы же дома.



В Дмитров приехали вчера утром, вечером провели тренировку, сегодня днём тоже потренировались. Арена и лёд нам хорошо знакомы. Мы же в России, тут всё свое. Конечно, домашние стены нам очень помогут, но в то же время добавят ответственности. Перед своими болельщиками каждый хочет хорошо проявить себя.



Для меня этот чемпионат мира – не первый, можно сказать, что опыт есть: знаешь, кто как играет, какие скорости. Так что, возможно, будет чуть проще. Сравнивая ощущения с прошлым, дебютным для меня чемпионатом мира, скажу: тогда я жутко волновалась, переживала, что сделаю что-то не так, отдам пас не туда», — цитирует Орлову официальный сайт ФХР.

Стал известен состав женской сборной России на молодёжный чемпионат мира