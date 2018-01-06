Андерссон: в раздевалке сборной Швеции было много слёз

Капитан молодёжной сборной Швеции Лиас Андерссон поделился впечатлениями после поражения в финале МЧМ-2018 от Канады (1:3).



«Нас окружали 20 тыс. болельщиками, которые переживали за канадскую команду. Мы всё равно с ними сражались изо всех сил, но этого не хватило. К тому же судьи практически не свистели в нашу сторону, что только усложняло нам задачу. Я горжусь сборной Швеции, хотя сейчас мне очень грустно.



Наш вратарь сыграл потрясающе. Жаль, что мы не сумели толком контролировать шайбу. Обсуждали ли мы поражение в раздевалке? Там было много слёз, разговоров почти не было», — цитирует Андерссона Hockey Sverige.

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