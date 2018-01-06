Сборная России победила Канаду в первом матче женского МЧМ-2018

Женская молодёжная сборная России одержала победу над командой Канады в дебютном матче на чемпионате мира-2018, встреча завершилась со счётом 3:2. Ранее российские девушки никогда не побеждали канадок на молодёжном уровне.



В составе российской сборной заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Мария Александрова, Дарья Белоглазова и Оксана Братищева.



В группе «А», помимо российской сборной, играют Канада, США и Швеция. В группе «Б» – сборные Финляндии, Чехии, Швейцарии и Германии. Два лидера группы «А» напрямую попадут в полуфинал турнира, а сборные, занявшие третью и четвертую строчки, встретятся в матчах за выход в полуфинал с лидерами группы «Б».



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