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«Торпедо» — «Сочи»: Степан Захарчук получил «5+20» за толчок на борт

Хоккей

Защитник «Торпедо» Степан Захарчук был удалён до конца игры в матче регулярного чемпионата с ХК «Сочи».

Его готовы сожрать с потрохами. Почему такие, как Захарчук, нужны в КХЛ
Иначе все будут кататься с опущенной головой.

В концовке второго периода Захарчук грубо атаковал нападающего Кейси Уэллмана, толкнув его на борт, и получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф.

В этом сезоне Захарчук отбывал восьмиматчевую дисквалификацию в качестве игрока «Ак Барса» за неправильную атаку в матче с «Металлургом».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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