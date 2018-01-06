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Дубль Вовченко помог «Северстали» обыграть «Нефтехимик»

Хоккей

«Северсталь» одержала уверенную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 5:2.

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Хозяева ударно провели первый период, забросив трижды, авторами голов стали Павел Чернов, Даниил Вовченко и Матей Странски. В концовке второй двадцатиминутки Вовченко сделал дубль. В заключительной трети Эмиль Галимов и Илья Аркалов сократили отставание, но сравнять счёт «Нефтехимик» не смог. Окончательный результат установил Максим Рыбин — 5:2.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2018, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
5 : 2
3:0, 1:0, 1:2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Чернов (Бумагин, Евсеенков) – 03:37 (5x5), 2:0 – Вовченко (Гераськин, Трубачёв) – 10:05 (5x5), 3:0 – Странски (Мазур, Щербина) – 17:56 (5x5), 4:0 – Вовченко – 38:33 (5x5), 4:1 – Галимов (Секстон, Пиганович) – 45:00 (5x3), 4:2 – Аркалов – 55:56 (5x5), 5:2 – Рыбин (Угаров, Мазур) – 58:22 (en)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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