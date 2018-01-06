Дубль Вовченко помог «Северстали» обыграть «Нефтехимик»

«Северсталь» одержала уверенную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 5:2.

Воробьёв сохранит «Динамо» в восьмёрке. Кто выйдет в плей-офф на Западе? Лидеры Запада известны, а за четыре места разгорится нешуточная борьба.

Хозяева ударно провели первый период, забросив трижды, авторами голов стали Павел Чернов, Даниил Вовченко и Матей Странски. В концовке второй двадцатиминутки Вовченко сделал дубль. В заключительной трети Эмиль Галимов и Илья Аркалов сократили отставание, но сравнять счёт «Нефтехимик» не смог. Окончательный результат установил Максим Рыбин — 5:2.



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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.