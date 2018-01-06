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«Торпедо» по буллитам уступило «Сочи», продлив серию поражений до 5 матчей

Хоккей

«Торпедо» потерпело поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи». Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 1:2 Б.

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Уже на второй минуте встречи Эрик О’Дэлл вывел гостей вперёд, реализовав большинство. Во втором периоде Каспарс Даугавиньш сравнял счёт, также действуя в численном преимуществе. Основное и дополнительное время не выявили победителя, а в серии послематчевых бросков решающий буллит реализовал Юрки Йокипакка.

Команда Петериса Скудры продлила серию поражений до пяти матчей, сочинцы выиграли третью встречу подряд.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2018, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
1 : 2
0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Коллинз (О'Делл, Лугин) – 01:42 (5x4), 1:1 – Столяров (Баранцев, Даугавиньш) – 31:06 (5x4), 1:2 – Йокипакка – 65:00 ( ПБ)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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