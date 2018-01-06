«Торпедо» по буллитам уступило «Сочи», продлив серию поражений до 5 матчей

«Торпедо» потерпело поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи». Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 1:2 Б.

Воробьёв сохранит «Динамо» в восьмёрке. Кто выйдет в плей-офф на Западе? Лидеры Запада известны, а за четыре места разгорится нешуточная борьба.

Уже на второй минуте встречи Эрик О’Дэлл вывел гостей вперёд, реализовав большинство. Во втором периоде Каспарс Даугавиньш сравнял счёт, также действуя в численном преимуществе. Основное и дополнительное время не выявили победителя, а в серии послематчевых бросков решающий буллит реализовал Юрки Йокипакка.

Команда Петериса Скудры продлила серию поражений до пяти матчей, сочинцы выиграли третью встречу подряд.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.