С. Зубов: у Уэллмана после удара Захарчука разбит нос и есть синяк под глазом

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (2:1 Б) и эпизод, когда защитник соперника Степан Захарчук толкнул на борт Кейси Уэллмана.

«Эмоциональная получилась игра, игра плей-офф. Обе команды не жалели себя, бились до конца, вратари стояли намертво. Нам чуть больше повезло по буллитам. Не всё получалось в большинстве, потому что обе команды не жалели себя. И броски были блокированные, и пятак подчищали, и «Торпедо» хорошо играло в меньшинстве. В таких матчах тяжело даже в большинстве, это и повлияло. Три реализованных буллита — это так сложилось.

У Уэллмана после толчка на борт Захарчуком был разбит нос и образовался небольшой синяк под глазом», — цитирует Зубова пресс-служба клуба.

Его готовы сожрать с потрохами. Почему такие, как Захарчук, нужны в КХЛ Иначе все будут кататься с опущенной головой.

Фото лица Уэллмана после матча можно посмотреть также в «инстаграме» ХК «Сочи».

Видео нарушения Захарчука на Уэллмане можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.