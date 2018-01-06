Даугавиньш: удаления убивают «Торпедо», надо всё-таки клюшки на льду держать

Нападающий «Торпедо» Каспарс Даугавиньш поделился мнением об игре с ХК «Сочи» (1:2 Б).



«Матч с «Сочи» очень напоминал игру плей-офф. Было много борьбы, удалений. Обе команды имели шансы на победу. Наверное, нам немного не хватило инстинкта победителя. Были моменты, которые мы могли использовать, чтобы прервать серию поражений.



В меньшинстве, считаю, сыграли очень хорошо. В большинстве забили один гол, но, конечно, могли бы и побольше. Сложно спорить с тем, что с удалениями мы переборщили. Это вообще нас убивает в последнее время. Надо всё-таки клюшки на льду держать. В меньшинстве мы тратим слишком много сил, после чего менее эффективно ведём игру в равных составах.



После 3:7 в матче с «Ак Барсом» у нас был серьёзный разговор. И в игре с «Сочи» команда показала уже другую игру. Ведь ребята прекрасно знают, что в каждом матче надо выкладываться полностью, навязывать сопернику силовую борьбу, действовать агрессивно, на больших скоростях. Это наш хоккей, и мы должны его показывать», — цитирует Даугавиньша пресс-служба клуба.

Одно из удалений «Торпедо» за игру высоко поднятой клюшкой можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.