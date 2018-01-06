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На послематчевом рукопожатии «Нефтехимик» и «Северсталь» едва не устроили драку

Хоккей

«Северсталь» на домашней площадке обыграла «Нефтехимик» со счётом 5:2. На послематчевом рукопожатии чуть было не вспыхнула массовая драка, в результате защитник череповчан Станислав Калашников получил две минуты за грубость. Стычку прокомментировал нападающий «Северстали» Даниил Вовченко.

«Я так и не понял, что произошло на рукопожатии. Ежов побежал на Васильева, образовалась какая-то стычка, но всё хорошо закончилось», — цитирует Вовченко пресс-служба клуба.

Видео момента можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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