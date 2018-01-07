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Игроки «Северстали» исполнили желание воспитанников детского дома

Хоккей

Игроки «Северстали» исполнили желание воспитанников Белозерского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Дети давно хотели приехать в Череповец на матч команды.

Они посетили матч с «Нефтехимиком», а после победы со счётом 5:2 отправились в раздевалку команды Александра Гулявцева. Ребята поблагодарили команду, подарили небольшие сувениры, подготовленные своими руками, и сфотографировались с хоккеистами.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео можно посмотреть также на канале «Северстали» в YouTube.

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