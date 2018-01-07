Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Хокккей. Швеция — Канада. LIVE
все матчи

«Лада» потеряла шансы на попадание в плей-офф

Хоккей

В четвёртом матче сегодняшнего игрового дня тольяттинская «Лада» на домашнем льду потерпела поражение от санкт-петербургского СКА, встреча завершилась со счётом 0:5.

Четыре очка Дацюка помогли СКА уверенно обыграть «Ладу»

Таким образом, тольяттинский клуб, который идёт на последнем месте Восточной конференции, потерял шансы на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина—2018. Клуб не попал в плей-офф пятый раз подряд.

Команда Артиса Аболса имеет на своём счету 46 очков после 48 встреч. Ранее шансы на плей-офф потеряла «Югра».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент