«Лада» потеряла шансы на попадание в плей-офф

В четвёртом матче сегодняшнего игрового дня тольяттинская «Лада» на домашнем льду потерпела поражение от санкт-петербургского СКА, встреча завершилась со счётом 0:5.

Четыре очка Дацюка помогли СКА уверенно обыграть «Ладу»

Таким образом, тольяттинский клуб, который идёт на последнем месте Восточной конференции, потерял шансы на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина—2018. Клуб не попал в плей-офф пятый раз подряд.



Команда Артиса Аболса имеет на своём счету 46 очков после 48 встреч. Ранее шансы на плей-офф потеряла «Югра».