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«Питтсбург» вырвал победу у «Бостона», Малкин оформил дубль, забив победный гол

Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» вырвал победу у «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Питтсбурга» отличились Джейми Олексиак (4-я минута), Фил Кессел (12), Крис Летанг (14), Евгений Малкин (40) и Райли Шихэн (43). За «Бостон» голы забили Райан Спунер (2), Брэд Маршан (28), Ноэль Аккьяри (29), Давид Пастрняк (33) и Дэвид Бэйкс (38). Победу «пингвинам» принёс гол Малкина на третьей минуте овертайма.

Победная серия «Брюинз» прервалась на отметке в три матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2018, понедельник. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
6 : 5
3:1, 1:4, 1:0, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Спунер (Миллер, Дебраск) – 01:51 (5x5), 1:1 – Олексиак (Ханвик, Хагелин) – 03:53 (5x5), 2:1 – Кессел (Кросби, Малкин) – 11:04 (5x4), 3:1 – Летанг (Кросби) – 13:27 (5x5), 3:2 – Маршан (Бержерон) – 27:18 (5x5), 3:3 – Аккьяри (Карло, Маршан) – 28:18 (5x5), 3:4 – Пастрняк – 32:14 (5x5), 3:5 – Бэйкс (Хара, Хайнен) – 37:08 (5x5), 4:5 – Малкин (Кросби, Хёрнквист) – 39:56 (5x4), 5:5 – Шихэн – 42:54 (5x5), 6:5 – Малкин (Кессел, Летанг) – 62:51 (3x3)

Видео первого гола Малкина можно посмотреть на странице «Питтсбурга» в «Твиттере».

Видео победного гола Малкина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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