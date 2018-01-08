«Питтсбург» вырвал победу у «Бостона», Малкин оформил дубль, забив победный гол

«Питтсбург Пингвинз» вырвал победу у «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась в овертайме со счётом 6:5 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Питтсбурга» отличились Джейми Олексиак (4-я минута), Фил Кессел (12), Крис Летанг (14), Евгений Малкин (40) и Райли Шихэн (43). За «Бостон» голы забили Райан Спунер (2), Брэд Маршан (28), Ноэль Аккьяри (29), Давид Пастрняк (33) и Дэвид Бэйкс (38). Победу «пингвинам» принёс гол Малкина на третьей минуте овертайма.

Победная серия «Брюинз» прервалась на отметке в три матча.

Видео первого гола Малкина можно посмотреть на странице «Питтсбурга» в «Твиттере».

Видео победного гола Малкина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».