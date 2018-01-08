Малкин вышел на чистое первое место в истории «Питтсбурга» по голам в овертайме

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забил победный гол в овертайме матча с «Бостон Брюинз», который завершился со счётом 6:5.



Для россиянина этот гол стал 12-м в карьере, забитым в дополнительное время, таким образом он вышел на чистое первое место в истории клуба по голам в овертайме в регулярных чемпионатах. Ранее Малкин делил первое место с Марио Лемье и Сидни Кросби, на счету которых по 11 голов в овертайме.

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Видео гола можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.