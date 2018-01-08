Калинин – о свисте с трибун: в какой-то мере это даже приятно

Нападающий СКА Сергей Калинин прокомментировал победу в матче с «Ладой» (5:0) и недружелюбную атмосферу на тольяттинской арене.



«На самом деле тяжёлая была игра. «Лада» — хорошая, быстрая команда, и площадка у них другая. Мы сыграли не очень хорошо, но забили свои голы в большинстве, и это помогло выиграть. Думаю, отдых в любом случае пошёл на пользу. У нас очень плотный календарь, много игр. Думаю, в дальнейшем мы будем выглядеть лучше.

Как играется, когда такой свист на арене? Мы профессионалы и должны играть вне зависимости от внешних факторов. Ничего страшного. Наоборот, в какой-то мере даже приятно», — цитирует Калинина пресс-служба СКА.