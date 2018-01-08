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3 матча «Спартака» в 2018 году собрали на трибунах 31 451 зрителя

Хоккей

Посмотреть матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Спартаком» и нижнекамским «Нефтехимиком» (3:2) пришли 9347 человек.

На первую игру в новом году с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2) на трибунах «ВТБ Ледового дворца» собралось 11 300 болельщиков. На матче с казанским «Ак Барсом» (2:3) посещаемость арены «Спартака» составила 10 804 человека. Всего в 2018 году красно-белые провели три домашних матча, которые в общей сложности посетил 31 451 зритель.

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