Хохлачёв: Беспалов тащит «Спартак», делает хорошие сейвы в каждом матче

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (3:2).



«Конечно, доволен, что выиграли сегодня. Была очень тяжёлая игра, особенно концовка. Набрали очки, рад этому. Но самое главное — это победа. Не могу сказать, что нахожусь на пике формы. Просто сейчас у нас самые главные матчи сезона. Каждый должен показывать свой максимум. Сейчас главное — выход в плей-офф. Беспалов каждую игру делает хорошие сейвы. Мы очень рады, он тащит нас в трудный момент.



Все центры, с которыми я играл, — хорошие хоккеисты и ребята. Как тренеры ставят, так и играем. Молодёжное звено „Нефтехимика“ впечатлило. Знали, что они будут так играть, биться. Настраивались на трудный матч, так и получилось. Где-то нам больше повезло», — передаёт слова Хохлачёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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