Стоа: рад сделанному дублю, мы взломали оборону «Нефтехимика»

Нападающий «Спартака» Райан Стоа поделился впечатлениями от игры со «Спартаком» (3:2).



«Получился тяжёлый матч. „Нефтехимик“ — одна из ведущих команд в лиге, находится в лидирующей группе Восточной конференции. Соперник действовал здорово в атаке, нам было непросто, однако удалось взломать их оборону.



Конечно, я рад сделанному дублю. В первом случае был великолепный пас партнёра, во втором голе я удачно бросил из-под защитника и застал вратаря врасплох. В какой-то степени мне повезло. Я доволен игрой и результатом», — сказал Стоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Дубль Райана Стоа помог «Спартаку» взять верх над «Нефтехимиком»