Главный арбитр КХЛ: судьи правильно отменили голы, Назаров был на эмоциях

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал высказывания главного тренера «Нефтехимика» Андрея Назарова, который остался недоволен работой судей матча со «Спартаком» (2:3).



«Андрей Викторович Назаров не раз говорил, что у нас лучшие судьи, лучше даже, чем в Национальной хоккейной лиге. Поэтому сказанное им было на эмоциях, те эпизоды он еще не посмотрел. Их мы сразу изучили: во-первых, на игре был инспектор, во-вторых, мы сразу узнали, что и как происходит. Да, получилось не в пользу „Нефтехимика“, но в обоих случаях после видеопросмотра были приняты правильные решения.



Это уже не единичный случай, когда после просмотра двух подряд эпизодов принимаются решения не в пользу одной из команд. Но это хоккей, поэтому мы не поддаемся эмоциям», — цитирует Анисимова ТАСС.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.