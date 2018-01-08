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«Сочи» по буллитам одолел рижское «Динамо», выиграв четвёртый матч кряду

Хоккей

Рижское «Динамо» на домашнем льду уступило хоккейному клубу «Сочи» в серии буллитов, встреча завершилась со счётом 3:4 Б. Команда Сергея Зубова выиграла четыре матча подряд.

В составе рижан заброшенными шайбами отметились Брэндон Макмиллан и Микелис Редлихс, оформивший дубль. У «Сочи» голы на свой счёт записали Эрик О`Делл и Шон Коллинз, сделавший дубль. Победный буллит реализовал Вадим Хлопотов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2018, понедельник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
3 : 4
1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1
ХК Сочи
Сочи
0:1 – О'Делл – 09:36 (4x5), 1:1 – Макмиллан (Разгалс, Балинскис) – 11:28 (5x5), 2:1 – Редлихс М. (Дарзиньш, Индрашис) – 20:14 (5x4), 3:1 – Редлихс М. (Дарзиньш, Бичевскис) – 34:09 (5x5), 3:2 – Коллинз (Лапенков, Йокипакка) – 40:33 (5x5), 3:3 – Коллинз (Йокипакка, Лугин) – 59:29 (6x5), 3:4 – Хлопотов – 65:00 ( ПБ)

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