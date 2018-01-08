«Сочи» по буллитам одолел рижское «Динамо», выиграв четвёртый матч кряду

Рижское «Динамо» на домашнем льду уступило хоккейному клубу «Сочи» в серии буллитов, встреча завершилась со счётом 3:4 Б. Команда Сергея Зубова выиграла четыре матча подряд.



В составе рижан заброшенными шайбами отметились Брэндон Макмиллан и Микелис Редлихс, оформивший дубль. У «Сочи» голы на свой счёт записали Эрик О`Делл и Шон Коллинз, сделавший дубль. Победный буллит реализовал Вадим Хлопотов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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