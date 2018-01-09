Панарин признан первой звездой матча с «Торонто», Бобровский – второй

«Коламбус Блю Джекетс» одержал волевую победу в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:2 ОТ, отыгравшись с 0:2 в третьем периоде.



Лучшим игроком встречи признан нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин, который забил победный гол в овертайме. Он провёл на площадке 23 минуты 5 секунд, нанёс пять бросков по воротам и завершил матч с показателем полезности «+2».



Второй звездой стал вратарь Сергей Бобровский, который отразил 35 из 37 бросков.



Замыкает тройку нападающий «Торонто» Джеймс Ван Римсдайк, который забил гол.



Гол Панарина в ОТ и 36 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» одолеть «Торонто»