Кулагина: играть с Канадой и США тяжело, но Россия настроена на победу

Защитник женской молодёжной сборной Ирина Кулагина поделилась мнением о старте ЧМ, в рамках которого россиянки обыграли Канаду и уступили США.



«В первых двух матчах: что с канадцами, что с американцами было тяжело играть в плане того, что они показывают быстрый хоккей. Мы старались ни в чём им не уступать, в итоге и не уступали, выложились по полной. И сил, конечно, уже оставалось мало. Поэтому восстановительный день очень кстати, накопили сил и идём дальше. Вчера проснулись, позавтракали, погуляли с командой, потом у нас была теория, разобрали предыдущую игру, посмотрели ошибки, сделали правильные выводы. После тихого часа — вечерняя тренировка: покатались, почувствовали лёд, побросали.



Конечно, если сравнивать с прошлым ЧМ, этот мы начали получше. Главное — продолжать в том же духе. Девчонки настроены на победу», — цитирует Кулагину официальный сайт ФХР.

Женская молодёжная сборная России проиграла команде США на ЧМ-2018