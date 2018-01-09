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Стали известны составы команд на матч ЦСКА и «Автомобилиста»

Хоккей

Опубликованы составы команд на матч московского ЦСКА и екатеринбургского «Автомобилиста», который начнётся сегодня в 19:30 мск.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Ничушкин — Григоренко — Петров, Киселевич — Робинсон;
Шумаков — Шалунов — Капризов, Нестеров — Марченко;
Телегин — Андронов — Скотт, Науменков — Ожиганов;
Кузьменко — Окулов — Плэтт, Попугаев Н., Пашнин.

«Автомобилист»:

Сохатский (Гросс);
Крикунов — Хрипунов — Миловзоров, Мишарин — Трямкин;
Чесалин — Паре — Голышев, Лямин — Чайковски;
Кинг — Попов — Паренто, Егоршев — Куляш;
Белоцкий — Пестунов — Обидин, Щемеров — Мегалинский.

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