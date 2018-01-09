Стали известны составы команд на матч ЦСКА и «Автомобилиста»

Опубликованы составы команд на матч московского ЦСКА и екатеринбургского «Автомобилиста», который начнётся сегодня в 19:30 мск.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Ничушкин — Григоренко — Петров, Киселевич — Робинсон;

Шумаков — Шалунов — Капризов, Нестеров — Марченко;

Телегин — Андронов — Скотт, Науменков — Ожиганов;

Кузьменко — Окулов — Плэтт, Попугаев Н., Пашнин.



«Автомобилист»:



Сохатский (Гросс);

Крикунов — Хрипунов — Миловзоров, Мишарин — Трямкин;

Чесалин — Паре — Голышев, Лямин — Чайковски;

Кинг — Попов — Паренто, Егоршев — Куляш;

Белоцкий — Пестунов — Обидин, Щемеров — Мегалинский.

ЦСКА «Автомобилисту» не по зубам. Прогнозы на игровой день КХЛ «Амур» возьмёт верх над «Барысом», СКА крупно выиграет у «Куньлуня».